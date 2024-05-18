МИД Украины дало указания зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Украина возвращает консульские услуги для мужчин за границей
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«Техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу», — говорится в сообщении.
Как сообщает МИД, через несколько недель технической паузы специалисты оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом о мобилизации.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Неужели вам каждый раз
надо одно и то же повторять…
Изменили правила, в которые добавили предварительную актуализацию данных в реестре «Оберiг», а после актуализации, оказание конкретной консульской услуги…