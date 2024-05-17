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17 мая 2024, 17:04 Читати українською

Кабмин выделил более 1,5 миллиарда для восстановления Трипольской и Змиевской ТЭС

Кабинет министров на своем заседании принял решение о выделении более 1,5 млрд грн для восстановления и восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров на своем заседании принял решение о выделении более 1,5 млрд грн для восстановления и восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области.
Фото: wikipedia.org

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Для государственной компании «Центрэнерго», которой принадлежат Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области, правительство выделяет 726 млн грн из резервного фонда государственного бюджета. Также для восстановления этих критически важных ТЭС выделяется еще 826 млн. грн. из фонда ликвидации последствий агрессии.

«То есть общая сумма составит более 1,5 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

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Глава правительства убеждает, что энергетики контролируют ситуацию, однако генерации электроэнергии не хватает, чтобы покрыть все потребление, поэтому «Укрэнерго» вынуждено вернуться к графикам отключений, как для промышленности, так и для населения.

Шмыгаль заверил, что правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию.

Напомним

С марта 2024 г. возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
17 мая 2024, 17:14
#
Дивно, жодного коментаря експерта
+
+45
Vadim531
Vadim531
17 мая 2024, 17:36
#
Мой коментар — бабло стырят как это было с ремонтом после блэкаута в 23-м. Краина корупционеров, воров и жуликов, у меня все!
+
0
Три літри
Три літри
17 мая 2024, 18:02
#
В тебе не було світла весь 2023 рік?
+
0
TAN72
TAN72
17 мая 2024, 18:22
#
Что-то удивительно мало.
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