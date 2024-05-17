Кабмин ограничил рекламу онлайн-казино

Кабинет министров принял постановление об ограничении азартных игр и их рекламе в Интернете. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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В частности, во исполнение решения СНБО, а также до вступления в силу закона о борьбе со лудоманией, но не позднее окончания действия военного положения, правительство приняло решение установить порядок ограничения рекламы азартных игр в интернете.

В частности, решение предусматривает:

ограничение распространения рекламы азартных игр, торговых марок, других обозначений, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, а также распространение соответствующего контекстного материала.

запрещение регистрации организаторами онлайн-казино нескольких клиентских счетов для одного игрока;

после регистрации и перед началом игры пользователь должен установить лимит средств, которые он желает потратить, максимальное время непрерывной игры в течение суток и максимальное время игры в течение недели.

Напомним

«Минфин» писал, что за два месяца 2024 года игорный бизнес уплатил 2,2 млрд грн налогов, что на 370% больше аналогичного периода прошлого года.

Налоги игорного бизнеса за 2023 год превысили объем за 2022 год в 14 раз. За прошлый год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов.