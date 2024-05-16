TikTok стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав крупнейшие государственные банки КНР. Об этом говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500.

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Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год увеличилась на 28% до $84,2 млрд, в то время как Промышленный и торговый банк Китая (ICBC) — всего на 3,3% до $71,8 млрд.

На третье место вышла генерирующая компания State Grid Corporation of China (+21% до $71,15 млрд), оттеснив на четвертую позицию China Construction Bank (+4,7%, до $60,4 млрд). На пятой строчке остался Agricultural Bank Of China.

На шестое место с восьмого поднялся Bank of China (+6,6% до $50,5 млрд). Седьмую позицию сохранил за собой бренд крепкого алкогольного напитка Moutai (+0,7%, до $50,1 млрд).

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Страховой бренд Ping An подешевел на 0,7%, до $44,4 млрд, но при этом поднялся на восьмую строчку рейтинга с девятого.

Стоимость телекоммуникационного бренда China Mobile увеличилась на 2%, до $44,2 млрд, в результате чего он достиг девятого места против одиннадцатого года назад.

Мессенджер WeChat опустился на десятое место с шестого, поскольку его стоимость упала на 16,8% до $41,8 млрд.

Стоит отметить, что в этом году из топ-10 выпал бренд Huawei, находящийся на двенадцатой позиции.

Напомним

«Минфин» писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает введения запрета на TikTok в Евросоюзе.