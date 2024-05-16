В апреле 2024 года украинцы приобрели более 4,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Больше всего — во Львовской области и в Киеве. Об этом сообщает Укравтопром.
В апреле электромобили больше покупали во Львовской области и в Киеве. Самые популярные модели
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 595 ед. (93% б/у);
- город Киев — 514 ед. (65% б/у);
- Днепропетровская обл. — 337 ед. (76% б/у);
- Киевская обл. — 292 ед. (72% б/у);
- Винницкая обл. — 251 ед. (88% б/у).
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Самые популярные электрокары
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf — во Львовской и Винницкой областях;
- Tesla Model Y — в Днепропетровской и Киевской областях;
- Tesla Model 3 — в Киеве.
Источник: Минфин
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