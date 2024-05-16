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16 мая 2024, 13:12 Читати українською

В апреле электромобили больше покупали во Львовской области и в Киеве. Самые популярные модели

В апреле 2024 года украинцы приобрели более 4,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Больше всего — во Львовской области и в Киеве. Об этом сообщает Укравтопром.

В апреле 2024 года украинцы приобрели более 4,2 тыс.
Фото: pixabay.com

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область — 595 ед. (93% б/у);
  • город Киев — 514 ед. (65% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 337 ед. (76% б/у);
  • Киевская обл. — 292 ед. (72% б/у);
  • Винницкая обл. — 251 ед. (88% б/у).

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Самые популярные электрокары

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

  • Nissan Leaf — во Львовской и Винницкой областях;
  • Tesla Model Y — в Днепропетровской и Киевской областях;
  • Tesla Model 3 — в Киеве.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 13:30
#
Tesla Model Y рулить:)
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
16 мая 2024, 14:12
#
Дві новини дуже круто стали в ряд. Перша про електроавтомобілі, а друга про дефіцит електроенергії :)
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