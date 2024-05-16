На аукционе Прозорро.Продажи продали биткоин

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За лот соревновались 13 инвесторов, в ходе чего цена лота выросла со 188 000 грн до 300 001 грн, победителем аукциона стал Роман Зварыч.

Дальнейший процесс покупки предусматривает подписание протокола, оплату с банковского счета юридического или физического лица и подписание договора купли-продажи, который можно осуществить посредством электронной цифровой подписи. В заключение получаете цифровой актив на свой собственный кошелек.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в системе Prozorro. Продажи будут выставляться цифровые активы. Первый лот — 0,1 биткоин уже выставлен на продажу.