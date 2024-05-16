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16 мая 2024, 10:55 Читати українською

На аукционе Прозорро.Продажи продали биткоин

В системе «Prozorro. Продажи» впервые продали 0,1 биткоина. Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro. Продажи".

В системе «Prozorro.
Фото:depositphotos

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Подробности

За лот соревновались 13 инвесторов, в ходе чего цена лота выросла со 188 000 грн до 300 001 грн, победителем аукциона стал Роман Зварыч.

Дальнейший процесс покупки предусматривает подписание протокола, оплату с банковского счета юридического или физического лица и подписание договора купли-продажи, который можно осуществить посредством электронной цифровой подписи. В заключение получаете цифровой актив на свой собственный кошелек.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в системе Prozorro. Продажи будут выставляться цифровые активы. Первый лот — 0,1 биткоин уже выставлен на продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 мая 2024, 11:16
#
Купив по курсу 75К при реальному курсі 66К. Заради піару чи хз?
+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 11:29
#
Щось я не зрозумів… І в чому фішка?
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