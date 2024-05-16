В системе «Prozorro. Продажи» впервые продали 0,1 биткоина. Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro. Продажи".
На аукционе Прозорро.Продажи продали биткоин
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За лот соревновались 13 инвесторов, в ходе чего цена лота выросла со 188 000 грн до 300 001 грн, победителем аукциона стал Роман Зварыч.
Дальнейший процесс покупки предусматривает подписание протокола, оплату с банковского счета юридического или физического лица и подписание договора купли-продажи, который можно осуществить посредством электронной цифровой подписи. В заключение получаете цифровой актив на свой собственный кошелек.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в системе Prozorro. Продажи будут выставляться цифровые активы. Первый лот — 0,1 биткоин уже выставлен на продажу.
Источник: Минфин
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