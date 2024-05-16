Госстат: Экспорт товаров из Украины сократился

Экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт — 101,7%. В денежном выражении — $10 млрд и $15,9 млрд соответственно. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.

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Отрицательное сальдо составило $5,91 млрд, за первый квартал 2023 года также отрицательное — $5,36 млрд.

Как отмечается, Украина на 28% увеличила экспорт черных металлов и на 4,2% — масла. Экспорт зерновых сократился на 16%.

Вырос импорт транспорта — на 39%, однако упал импорт нефтепродуктов — на 46%.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (за первый квартал 2023 — 0,66).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина вышла на довоенный уровень экспорта. В апреле страна побили новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабной войны. К примеру, в марте экспорт составил 11,8 млн. тонн, в январе — 12 млн. тонн.