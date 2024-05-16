Ирландия сократит выплаты для беженцев из Украины

Власти Ирландии приняли решение сократить социальные выплаты украинским беженцам, проживающим в финансируемых государством местах и в центрах для прибывших. Об этом сообщает Reuters .

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Сокращение выплат

Ирландия уменьшит выплаты до 38,8 евро с 220 евро после аналогичного сокращения для новых беженцев из Украины, прибывших в страну за последние месяцы.

Министр финансов Майкл МакГрат уточнил, что изменения коснутся около трети из 86 000 человек, бежавших от российского вторжения и оставшихся в Ирландии.

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Отмечается также, что у Ирландии один из самых высоких показателей количества украинских беженцев при собственном населении в 5,3 миллиона человек, а сокращение социальных выплат раскритиковали организации, поддерживающие беженцев.

Напомним

Как писал «Минфин», в Ирландии с 14 марта прибывающих в страну украинских беженцев будут размещать в государственное жилье всего на 90 дней.