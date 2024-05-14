Франция привлекла рекордные 15 млрд евро иностранных инвестиций

Франция привлекла рекордные 15 миллиардов евро иностранных инвестиций на форуме «Выбери Францию», который собрал около 180 руководителей компаний со всего мира и около 60 руководителей французского бизнеса в Версальском дворце в понедельник. Об этом пишет Euractiv.

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По данным аудиторской фирмы EY, Франция была названа самой привлекательной страной Европы для инвестиций пятый год подряд, опережая Великобританию и Германию.

Крупнейшим инвестором стала компания Microsoft, инвестирующая 4 миллиарда евро в развитие центра обработки данных, чтобы укрепить свой искусственный интеллект и облачную инфраструктуру.

Кроме того, американский гигант Amazon инвестирует 1,2 миллиарда евро в центры обработки данных для своего облачного бизнеса, в частности для генеративного искусственного интеллекта и в свои логистические склады, создав более 3 тыс рабочих мест.