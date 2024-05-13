Amazon планирует инвестировать во Францию 1,2 миллиарда евро

Amazon объявит о новых инвестициях во Францию в размере 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов). Об этом сообщает агентство Reuters.

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Кроме того, о новых инвестициях объявит британский фармацевтический гигант GSK.

В то же время, консалтинговая компания Accenture объявит о планах создания новых рабочих мест в секторе искусственного интеллекта.