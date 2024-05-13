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13 мая 2024, 19:20 Читати українською

Индия сэкономила $25 миллиардов на нефти благодаря россии

российские поставки сырой нефти и более низкие мировые цены на нефть помогли Индии сэкономить более $25 млрд иностранной валюты в финансовом году, который закончился 31 марта по сравнению с 2022—2023 годами, несмотря на то, что в течение двух финансовых лет страна импортировала почти одинаковое количество. Об этом пишет enkorr.

российские поставки сырой нефти и более низкие мировые цены на нефть помогли Индии сэкономить более $25 млрд иностранной валюты в финансовом году, который закончился 31 марта по сравнению с 2022—2023 годами, несмотря на то, что в течение двух финансовых лет страна импортировала почти одинаковое количество.

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По подсчетам издания Hindustan Times, в 2023—2024 годах Индия импортировала сырую нефть на сумму $132,4 млрд по сравнению с $157,5 млрд в 2022—2023 годах.

При этом в течение 2022−2023 годов страна импортировала 232,7 млн. тонн сырой нефти, тогда как в 2023—2024 годах объемы незначительно упали на 0,08% — до 232,5 тонны, а экономия в стоимостном выражении выросла примерно на 16%.

Как отмечают эксперты, было две основные причины значительной экономии: более низкая средняя стоимость импорта сырой нефти в Индию в 2023—2024 годах по сравнению с 2022—2023 годами и покупка российской нефти по высоким скидкам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
13 мая 2024, 19:57
#
Віддайте Україні на відновлення-розкрадання.
+
0
82845392
82845392
13 мая 2024, 20:10
#
«Индии с Китаем невыгодна война», говорили они. С одной стороны хорошо — рашка превращается из бензоколонки в нефтевышку, и прибавленная стоимость утекает в ту же Индию. С другой — нам-то что с этого?
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