российские поставки сырой нефти и более низкие мировые цены на нефть помогли Индии сэкономить более $25 млрд иностранной валюты в финансовом году, который закончился 31 марта по сравнению с 2022—2023 годами, несмотря на то, что в течение двух финансовых лет страна импортировала почти одинаковое количество. Об этом пишет enkorr.

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По подсчетам издания Hindustan Times, в 2023—2024 годах Индия импортировала сырую нефть на сумму $132,4 млрд по сравнению с $157,5 млрд в 2022—2023 годах.

При этом в течение 2022−2023 годов страна импортировала 232,7 млн. тонн сырой нефти, тогда как в 2023—2024 годах объемы незначительно упали на 0,08% — до 232,5 тонны, а экономия в стоимостном выражении выросла примерно на 16%.

Как отмечают эксперты, было две основные причины значительной экономии: более низкая средняя стоимость импорта сырой нефти в Индию в 2023—2024 годах по сравнению с 2022—2023 годами и покупка российской нефти по высоким скидкам.