С начала большой войны Украина получила от США военную помощь на $50 млрд. Перечень вооружений

Министерство обороны США заявило, что общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения России составляет более $50 млрд. Обнародован развернутый перечень вооружений, которые предоставили США. Об этом говорится в справке Пентагона по фактическому перечню помощи, отправленной в Украину, передает Укринформ.

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«Соединенные Штаты выделили свыше $51,3 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе свыше $50,6 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года», — отметили в Пентагоне.

Средства противовоздушной обороны

Среди средств противовоздушной обороны в Украину были переданы одна батарея Patriot, 12 зенитно-ракетных систем NASAMS, системы HAWK, ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M.

Кроме того, США предоставили ВСУ более 2 тысяч зенитных ракет Stinger, системы ПВО Avenger и VAMPIRE, 21 РЛС воздушной слежки, а также другое оборудование и технику.

Огневые средства

Среди огневых средств Украине было предоставлено более 40 систем HIMARS, пусковые установки для бомб малого диаметра наземного базирования, почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 млн снарядов для них. ВСУ также получили более 7 тысяч высокоточных артснарядов этого калибра и более 50 тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM.

Кроме того, в Украину отправлены более 70 гаубиц 105-мм калибра и 0,8 миллиона снарядов к ним. США также обеспечили поставки в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, включая 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тысяч ракет для систем «ГРАД» и сотни тысяч минометных снарядов.

Бронетанковые системы и транспортеры

В перечне предоставленных бронетанковых систем и транспортеров указаны, в частности, 31 танк Abrams, 45 танков Т-72Б, более 300 БМР Bradley, 189 БТР Stryker, более 400 БТР M113 и 250 бронированных машин M1117.

Кроме того, США отправили более тысячи машин с защитой от мин и засад MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, более 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники.

Отдельно были поставлены сотни буксировщиков, командно-штабных машин, мостовых систем и другой техники.

Летательные аппараты и БПЛА

В разделе летательных аппаратов и БПЛА, которые обеспечили США для Украины, перечислены 20 вертолетов Ми-17, беспилотные авиационные системы Switchblade, БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle .

Кроме того, ВСУ получили два радара для БЛА, противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиабоеприпасы, более 6 тысяч авиаракет Zuni, более 20 тысяч авиаракет Hydra-70 и другие боеприпасы.

Противотанковое и стрелковое оружие

Отдельно приводится список противотанкового и стрелкового оружия. В него входят более 10 тысяч ПТРК Javelin, более 90 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов, около 9 тысяч ракет TOW и 40 тыс. гранатометов и единиц стрелкового оружия.

Морское оборудование

Среди морского оборудования США передали в Украину две системы береговой обороны Гарпун и противокорабельные ракеты, более 70 прибрежных и речных патрульных катеров; беспилотные корабли береговой обороны; оборудование для безопасности портов.

Другое

В разделе «Другие возможности», предоставленные Украине, указаны противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, взрывные боеприпасы, оборудование для установки помех, более 100 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, системы защищенной вязки и вспомогательное оборудование.

Кроме того, США доставили системы спутниковой связи SATCOM, средства РЭБ, обеспечили услуги коммерческой спутниковой съемки.

Отдельно указаны приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от оружия массового поражения, медицинские принадлежности, полевое оборудование, генераторы, запасные части и другие техники и техническое обслуживание.

«Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны», — отметили в Пентагоне.

Напомним

«Минфин» писал, что Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн. Президент США Джо Байден подписал соответствующий указ.