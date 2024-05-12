С начала большой войны Украина получила от США военную помощь на $50 млрд. Перечень вооружений

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 мая 2024, 12:03 Читати українською

С начала большой войны Украина получила от США военную помощь на $50 млрд. Перечень вооружений

Министерство обороны США заявило, что общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения России составляет более $50 млрд. Обнародован развернутый перечень вооружений, которые предоставили США. Об этом говорится в справке Пентагона по фактическому перечню помощи, отправленной в Украину, передает Укринформ.

Министерство обороны США заявило, что общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения России составляет более $50 млрд.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Соединенные Штаты выделили свыше $51,3 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе свыше $50,6 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года», — отметили в Пентагоне.

Средства противовоздушной обороны

Среди средств противовоздушной обороны в Украину были переданы одна батарея Patriot, 12 зенитно-ракетных систем NASAMS, системы HAWK, ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M.

Кроме того, США предоставили ВСУ более 2 тысяч зенитных ракет Stinger, системы ПВО Avenger и VAMPIRE, 21 РЛС воздушной слежки, а также другое оборудование и технику.

Огневые средства

Среди огневых средств Украине было предоставлено более 40 систем HIMARS, пусковые установки для бомб малого диаметра наземного базирования, почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 млн снарядов для них. ВСУ также получили более 7 тысяч высокоточных артснарядов этого калибра и более 50 тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM.

Кроме того, в Украину отправлены более 70 гаубиц 105-мм калибра и 0,8 миллиона снарядов к ним. США также обеспечили поставки в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, включая 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тысяч ракет для систем «ГРАД» и сотни тысяч минометных снарядов.

Бронетанковые системы и транспортеры

В перечне предоставленных бронетанковых систем и транспортеров указаны, в частности, 31 танк Abrams, 45 танков Т-72Б, более 300 БМР Bradley, 189 БТР Stryker, более 400 БТР M113 и 250 бронированных машин M1117.

Кроме того, США отправили более тысячи машин с защитой от мин и засад MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, более 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники.

Отдельно были поставлены сотни буксировщиков, командно-штабных машин, мостовых систем и другой техники.

Летательные аппараты и БПЛА

В разделе летательных аппаратов и БПЛА, которые обеспечили США для Украины, перечислены 20 вертолетов Ми-17, беспилотные авиационные системы Switchblade, БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle .

Кроме того, ВСУ получили два радара для БЛА, противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиабоеприпасы, более 6 тысяч авиаракет Zuni, более 20 тысяч авиаракет Hydra-70 и другие боеприпасы.

Противотанковое и стрелковое оружие

Отдельно приводится список противотанкового и стрелкового оружия. В него входят более 10 тысяч ПТРК Javelin, более 90 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов, около 9 тысяч ракет TOW и 40 тыс. гранатометов и единиц стрелкового оружия.

Морское оборудование

Среди морского оборудования США передали в Украину две системы береговой обороны Гарпун и противокорабельные ракеты, более 70 прибрежных и речных патрульных катеров; беспилотные корабли береговой обороны; оборудование для безопасности портов.

Другое

В разделе «Другие возможности», предоставленные Украине, указаны противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, взрывные боеприпасы, оборудование для установки помех, более 100 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, системы защищенной вязки и вспомогательное оборудование.

Кроме того, США доставили системы спутниковой связи SATCOM, средства РЭБ, обеспечили услуги коммерческой спутниковой съемки.

Отдельно указаны приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от оружия массового поражения, медицинские принадлежности, полевое оборудование, генераторы, запасные части и другие техники и техническое обслуживание.

«Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны», — отметили в Пентагоне.

Напомним

«Минфин» писал, что Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого составляет $400 млн. Президент США Джо Байден подписал соответствующий указ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами