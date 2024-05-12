В этом году Tesla потратит более $500 млн. на расширение своей сети станций быстрой зарядки авто. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск через несколько дней после внезапного увольнения сотрудников, руководивших этим направлением, сообщает Reuters.
Tesla потратит более $500 миллионов на расширение сети зарядных станций
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«Повторю: Tesla потратит более $500 млн. на расширение нашей сети Supercharger, чтобы создать тысячи новых зарядных устройств в этом году. Это только на новые площадки и расширения, кроме операционных расходов, которые намного выше», — написал Маск в своей соцсети X.
Отмечается, что решение Маска сократить команду, занимающуюся зарядкой электромобилей, разрушает планы по развертыванию новых станций быстрой зарядки и может задержать усилия президента США Джо Байдена по электрификации американских автомагистралей.
Администрация Байдена выделила штатам $5 млрд в течение пяти лет на строительство 500 тысяч зарядных станций для электромобилей в рамках программы «Национальная инфраструктура электромобилей», и Tesla была одним из крупнейших получателей федеральных средств.
Напомним
«Минфин» писал, что в апреле 2024 года Tesla снизила цены на $2 000 на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США и Китае через несколько дней после того, как поставки самого дорогого в мире автопроизводителя в первом квартале не оправдали ожиданий рынка.
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