Tesla потратит более $500 миллионов на расширение сети зарядных станций

В этом году Tesla потратит более $500 млн. на расширение своей сети станций быстрой зарядки авто. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск через несколько дней после внезапного увольнения сотрудников, руководивших этим направлением, сообщает Reuters.

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«Повторю: Tesla потратит более $500 млн. на расширение нашей сети Supercharger, чтобы создать тысячи новых зарядных устройств в этом году. Это только на новые площадки и расширения, кроме операционных расходов, которые намного выше», — написал Маск в своей соцсети X.

Отмечается, что решение Маска сократить команду, занимающуюся зарядкой электромобилей, разрушает планы по развертыванию новых станций быстрой зарядки и может задержать усилия президента США Джо Байдена по электрификации американских автомагистралей.

Администрация Байдена выделила штатам $5 млрд в течение пяти лет на строительство 500 тысяч зарядных станций для электромобилей в рамках программы «Национальная инфраструктура электромобилей», и Tesla была одним из крупнейших получателей федеральных средств.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года Tesla снизила цены на $2 000 на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США и Китае через несколько дней после того, как поставки самого дорогого в мире автопроизводителя в первом квартале не оправдали ожиданий рынка.