Кабмин выделил более 7 миллиардов на восстановление энергосистемы — Шмыгаль

Кабинет министров во время заседания 10 мая принял решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление украинской энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«За эти средства будет закуплено оборудование для обновления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Благодарны группе Всемирного банка, предоставившей гранты для реализации этого проекта», — отметил Шмыгаль.

Также Кабмин выделил дополнительные 189,5 млн грн для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов в Киевской области.

«В прошлом году правительство выделяло на эти нужды 639 млн грн. Сейчас важно быстро и качественно завершить все проекты, чтобы люди могли вернуться в свои дома», — отметил глава правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что Германия предоставит Украине 45 млн евро в виде гранта для восстановления энергетики.