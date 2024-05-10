В Киеве для бизнеса и промышленного сектора с 18:00 пятницы до 07:00 субботы ограничат потребление электроэнергии. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба КГВА.
В Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
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«Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так, с 18:00
При этом для бытовых потребителей ограничения не используются.
«Но жители Киева должны быть осознанными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы погрузки!» — добавили в КГВА.
Источник: Минфин
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