Две из трех украинских фондовых бирж могут потерять лицензии — регулятор

ПФТС и «Украинская биржа» в ближайшее время могут потерять лицензии из-за нарушения лицензионных условий, в связи с чем регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), предупредила участников рынка о наличии такого риска и предложила рассмотреть возможные варианты решения проблемы, в том числе создание новой биржи. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Председатель Комиссии Руслан Магомедов уточнил, что еще в ноябре 2022 регулятор в связи с войной ввел нормативы для всех профессиональных участников, как компромисс обязав постепенно, до ноября 2023, держать 50% собственного капитала в «живых» деньгах или в ОВГЗ, в то время как до этого, по его словам, он формировался «сверхликвидной дебиторской задолженностью».

Магомедов отметил, что ПФТС и УБ в указанный срок не выполнили требования к нормативу ликвидности, после чего НКЦБФР, «понимая всю тонкость того, что от бирж зависит функционирование многих профучастников», попросила менеджмент разработать механизм устранения этого нарушения.

По его словам, менеджмент никаких конкретных действий не предпринял, попросив лишь предоставить дополнительно год-два на выполнение требования, но это неприемлемо.

Магомедов также отметил, что в отношении «Украинской биржи», кроме вопроса выполнения норматива ликвидности, есть еще и вопросы корпоративной структуры, ведь она рискует потерять лицензию в случае принятия зарегистрированного в парламенте 22 февраля этого года законопроекта № 11037 «О недопустимости участия лиц, связанных с государством-агрессором, в функционировании рынков капитала и организованных товарных рынков».

В случае закрытия двух фондовых бирж в Украине останется только одна — биржа «Перспектива».