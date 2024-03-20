Intel планирует потратить $100 миллиардов на строительство заводов по производству чипов для ИИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2024, 17:54 Читати українською

Intel планирует потратить $100 миллиардов на строительство заводов по производству чипов для ИИ

Американская компания Intel планирует потратить $100 млрд в четырех штатах США на строительство и расширение заводов, которые будут заниматься производством микрочипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Intel планирует потратить $100 млрд в четырех штатах США на строительство и расширение заводов, которые будут заниматься производством микрочипов для искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Строительство заводов планируется после того, как Intel получит $19,5 млрд в виде федеральных грантов и ссуд. Кроме того, компания надеется получить еще 25 млрд долларов в виде налоговых льгот.

Главным элементом пятилетнего плана расходов Intel является превращение пустырей вблизи Колумбуса, штат Огайо, в то, что генеральный директор Пэт Хелсингер назвал журналистам «крупнейшим в мире местом по производству чипов для искусственного интеллекта», которое начнется уже в 2027 году.

План Intel также предусматривает реконструкцию заводов в Нью-Мексико и Орегоне и расширение деятельности в Аризоне, где старый конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co также строит огромный завод, который, как надеется, получит финансирование от президента Джо Байдена.

Рост акций Intel

В среду правительство США объявило о выделении Intel федеральных средств в соответствии с Законом о чипах, что привело к росту акций компании на 4% на предрыночных торгах.

Читайте также: Доходы Nvidia выросли втрое на фоне бума спроса на чипы для искусственного интеллекта

Денежные средства, предоставленные в рамках плана Байдена по возрождению производства микросхем в США, в значительной степени помогут Intel исправить ее поврежденную бизнес-модель.

На протяжении десятилетий Intel была мировым лидером в создании самых быстрых и маленьких полупроводников. Компания продавала их по высокой цене и направляла прибыль на дополнительные исследования и разработки, чтобы быть впереди других.

Но в 2010-х годах Intel потеряла это производственное преимущество в пользу TSMC, и его доходы резко упали.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами