Intel планирует потратить $100 миллиардов на строительство заводов по производству чипов для ИИ

Американская компания Intel планирует потратить $100 млрд в четырех штатах США на строительство и расширение заводов, которые будут заниматься производством микрочипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

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Строительство заводов планируется после того, как Intel получит $19,5 млрд в виде федеральных грантов и ссуд. Кроме того, компания надеется получить еще 25 млрд долларов в виде налоговых льгот.

Главным элементом пятилетнего плана расходов Intel является превращение пустырей вблизи Колумбуса, штат Огайо, в то, что генеральный директор Пэт Хелсингер назвал журналистам «крупнейшим в мире местом по производству чипов для искусственного интеллекта», которое начнется уже в 2027 году.

План Intel также предусматривает реконструкцию заводов в Нью-Мексико и Орегоне и расширение деятельности в Аризоне, где старый конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co также строит огромный завод, который, как надеется, получит финансирование от президента Джо Байдена.

Рост акций Intel

В среду правительство США объявило о выделении Intel федеральных средств в соответствии с Законом о чипах, что привело к росту акций компании на 4% на предрыночных торгах.

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Денежные средства, предоставленные в рамках плана Байдена по возрождению производства микросхем в США, в значительной степени помогут Intel исправить ее поврежденную бизнес-модель.

На протяжении десятилетий Intel была мировым лидером в создании самых быстрых и маленьких полупроводников. Компания продавала их по высокой цене и направляла прибыль на дополнительные исследования и разработки, чтобы быть впереди других.

Но в 2010-х годах Intel потеряла это производственное преимущество в пользу TSMC, и его доходы резко упали.