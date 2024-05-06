Пенсионный фонд направил 12,4 миллиарда гривен на пенсионные выплаты

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По состоянию на 3 мая профинансировано:

на пенсионные выплаты — 12,4 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 2,2 млрд грн, через уполномоченные банки — 10,2 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 2665,8 млн грн;

на страховые выплаты — 1326,7 млн грн, в том числе на оплату больничных — 179,7 млн грн.

В мае предоставлено 119 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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Напомним

Как писал «Минфин», Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий за апрель в размере 50,2 млрд грн, в том числе 40,7 млрд грн — через уполномоченные банки.