В Украине создадут «банк банков» для восстановления страны

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект о Национальном учреждении развития (НУР), который должен стать аналогом немецкого государственного банка KfW. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев .

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Что известно

По его словам, законопроект разработан с участием Минфина и Национального банка Украины (НБУ).

«НУР — это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны. Именно она должна решить проблемы с кредитованием релокированого бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска», — пояснил Гетманцев.

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По его словам, НУР получит доступ к средствам частных инвесторов для направления их на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки преимущественно субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала», — добавил депутат.

Он указывал, что в Украине уже существует подобный консультационно-совещательный орган — Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. С другой стороны, международные банки развития (ЕБРР, ЕИБ, МФК) уже сформировали проверенные отношения с украинскими банками и не нуждаются в специальной структуре для координации.

Кроме того, многие украинские банки, особенно с европейским капиталом, уже интегрированы в международные финансовые рынки, поэтому целесообразность создания банка развития с целью привлечения международного частного капитала также требует тщательного анализа, отмечал замглавы НБУ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам Гетманцева, для аккумулирования и распределения ресурсов на восстановление Украине нужно создать специализированный государственный банк развития (на базе переформатирования одного из 5 госбанков), который будет выведен из системы общего банковского надзора и регулирования.