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4 мая 2024, 16:30 Читати українською

Восстановление Бородянки: аудиторы обнаружили злоупотреблений почти на 20 млн грн

Аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили ущерб на 19,8 млн грн при возобновляемых работах в Бородянке Киевской области. Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины.

Аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили ущерб на 19,8 млн грн при возобновляемых работах в Бородянке Киевской области.
Фото:dw.com

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Злоупотребление на 20 миллионов

Основная часть нарушений на сумму 14 млн грн — отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет в пределах восстановления региона. К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию 5,2 млн грн бюджетных средств.

Кроме того, согласно чек-листам по программе «єВідновлення», на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была израсходована на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.

Такой подход к использованию государственных средств становится причиной того, что отдельные лица получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.

Информация о выявленных нарушениях передана в Офис генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
4 мая 2024, 16:42
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Зловживань… новомова, як в кацапії??? Так і пишіть зеленський вкрав 20 мільйонів
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