НБУ запретил ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры

Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредиту физических лиц дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 г. «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие указом президента Украины от 20 апреля 2024 г. № 234/2024.

Запрет вводится с завтрашнего дня, 4 мая.

В список товаров двойного использования, в частности, входят: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения, тепловизоры и т. д.

Полный список товаров двойного использования опубликован в приложении к постановлению Кабинета Министров № 86 от 28 января 2004 года.

Напомним

«Минфин» писал, что Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино.