В ближайшей перспективе не стоит ожидать возобновления роста отрасли цифровых активов — JPMorgan

Аналитики финансового гиганта JPMorgan Chase призвали инвесторов сохранять осторожную позицию по криптовалютному рынку. По их мнению, в ближайшее время не следует ожидать возобновления роста отрасли цифровых активов, пишет The Block.

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Эксперты заявили, что ряд факторов составляют повышенные риски для отрасли. Среди них — падение интереса со стороны розничных инвесторов, низкий уровень финансирования криптовалютных венчурных фондов и другие аспекты.

«Учитывая отсутствие положительных катализаторов, ослабление импульса розничных инвесторов и присутствующих факторов риска, мы сохраняем осторожную позицию по криптовалютным рынкам в ближайшей перспективе», — заявили в JPMorgan.

Эксперты отметили активную продажу розничными инвесторами не только криптоактивов, но и акций на фондовых биржах. Отдельное внимание в JPMorgan уделили оттоку из спотовых биткоин-ETF, которые большую часть апреля 2024 года демонстрируют выведение капитала.

При этом аналитики подчеркнули, что институциональные инвесторы также участвуют в фиксации прибыли. В основном это касается тех игроков рынка, кто имел длинные позиции по биткоину. В то же время, часть институционалов сохраняют покой и продолжают держать первую криптовалюту на балансе.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 мая 2024 года биткоин обрушился до $57 тысяч. На момент написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $59150.

Аналитики Standard Chartered считают, что курс биткоина может упасть до $50 000. Главной причиной снижения стоимости биткоина является отток средств из спотовых биткоин-ETF.