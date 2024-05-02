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2 мая 2024, 16:38 Читати українською

Стоимость пасхальной корзины в Украине и Польше — исследование

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в Польше. Такие данные обнародовал Институт аграрной экономики и аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн.

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Какая стоимость корзины

Следовательно, стоимость домашней пасхи по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше.

Самыми дорогими составляющими являются мясные блюда. Исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт. Домашняя колбаса в Украине стоит 200 грн в Украине и 244 грн в Польше. Буженина 265 грн в Украине и 195 грн в Польше.

Стоимость сала в Украине значительно меньше — 110 грн, в то время как в Польше — 200 грн.

Читайте: Пасхальная корзина. Как за год выросла стоимость

В Украине среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр — по меньшей мере 265 грн за пол килограмма, в то время как в Польше цена составит 117 грн. За сливочное масло у нас отдадут 194,75 грн, в Польше — 185 грн.

Значительно дороже в Украине мягкий сыр — 107,5 грн, в то время как за тот же вес в Польше нужно заплатить 68 грн.

За банку хрена (250 гр) в Украине заплатят 27 грн и 39 грн в Польше. За 150 гр соли соответственно по 3 и 5 грн.

Уровень доходов

Из анализа видно, что разница в стоимости цен на продукты минимальна, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов в обеих странах. Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 тыс. грн (6061 злотых с учетом налогов), то в Украине — 17 442 грн.

«Мы наблюдаем минимальное различие в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране. При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти в три раза меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши. Таким образом, рассмотрение цен на продукты без учета доходов может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы (украинки) приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное», — отметили в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+9
bonv
bonv
2 мая 2024, 16:51
#
Бариги в Україні.
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