monobank снова под мощной DDoS-атакой

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 мая 2024, 13:19 Читати українською

monobank снова под мощной DDoS-атакой

monobank снова оказался под мощной DDoS-атакой. Об этом написал соучредитель Олег Гороховский.

monobank снова оказался под мощной DDoS-атакой.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело. Завалите лучше какое-нибудь онлайн-казино, и… ты», — написал Гороховский.

Напомним

1 мая в работе monobank также произошел сбой.

Как писал «Минфин» в своей статье, поломки и сбои в работе банковских сервисов чаще всего имеют две причины. Первая — внешняя атака на инфраструктуру финучреждения, вторая — внутренний технический сбой в самом банке без постороннего вмешательства.

В Украине работают оба фактора, хотя, как показал опрос «Минфина», чаще всего с начала войны включается первый внешние нападения. Как на банковский сектор, так и на регулятора — НБУ .

Читайте: monobank, Приват и другие: почему ломаются украинские банки

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+23
paff
paff
2 мая 2024, 13:55
#
Гороховский не хочет уточнить чем банк зарабатывающий на долгах лучше онлайн казино?
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
2 мая 2024, 14:05
#
Что, кредитов набрался, а виноват Гороховский? Или проценты насчитало за выход из грейс-периода за 2 месяца?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 мая 2024, 14:24
#
Налогами, батенька, налогами, уплачиваемыми банком в бюджет.
А так то да, ничем :)
+
+15
kingcity
kingcity
2 мая 2024, 15:01
#
А вас хтось змушує у борги влазити ? Чи всі позики безкоштовними повинні бути ?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 мая 2024, 14:22
#
А монобанк не хочет свою крипту выпустить? Какой-нибудь $kotomono на какой-нибудь Whitebit?
+
0
P93
P93
2 мая 2024, 16:42
#
Фуу, користуйтес нормальними коїнами, навіщо вам ще один щіт'ок
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
2 мая 2024, 14:35
#
То всё програмисты приватбанка шалят.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 мая 2024, 15:00
#
Все працює!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами