monobank снова под мощной DDoS-атакой

monobank снова оказался под мощной DDoS-атакой. Об этом написал соучредитель Олег Гороховский .

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«Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело. Завалите лучше какое-нибудь онлайн-казино, и… ты», — написал Гороховский.

Напомним

1 мая в работе monobank также произошел сбой.

Как писал «Минфин» в своей статье, поломки и сбои в работе банковских сервисов чаще всего имеют две причины. Первая — внешняя атака на инфраструктуру финучреждения, вторая — внутренний технический сбой в самом банке без постороннего вмешательства.

В Украине работают оба фактора, хотя, как показал опрос «Минфина», чаще всего с начала войны включается первый внешние нападения. Как на банковский сектор, так и на регулятора — НБУ .

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