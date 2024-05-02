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2 мая 2024, 11:53 Читати українською

Укрпочта анонсировала новую марку «русский военный флот — до дна!» (фото)

Укрпочта готовит новый почтовый выпуск — «русский военный флот — до дна!». На марке изображены корабли, ставшие наибольшим уроном врага с началом полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта готовит новый почтовый выпуск — «русский военный флот — до дна!
Фото: Укрпочта

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Пока что „адмирал макаров“, которого мы тоже изобразили на марке, остается не поврежденным. Но по опыту марки „Русский военный корабль, иди!!!“ знаем, что это только вопрос времени», — говорится в сообщении.

Почтовый набор включает: лист «русский военный флот — до дна!», конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и 2 карты.

Характеристики

  • Художник — Виктор Грудаков
  • Тираж марки — 1 000 000
  • Дата выпуска (год) — 2024
  • Количество марок в листе — 4
  • Номинал каждой почтовой марки F

Где купить

8 мая новинку можно будет приобрести в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах, а также онлайн.

Почтовый набор «русский военный флот — до дна!» можно заказать в онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 156 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта объявила выпуск посвященной Черниговщине марки из почтового блока «Города Героев».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 мая 2024, 12:14
#
Пора вже: Кримський міст за рашакораблем!
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