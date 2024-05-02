Укрпочта анонсировала новую марку «русский военный флот — до дна!» (фото)

Укрпочта готовит новый почтовый выпуск — «русский военный флот — до дна!». На марке изображены корабли, ставшие наибольшим уроном врага с началом полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Пока что „адмирал макаров“, которого мы тоже изобразили на марке, остается не поврежденным. Но по опыту марки „Русский военный корабль, иди!!!“ знаем, что это только вопрос времени», — говорится в сообщении.

Почтовый набор включает: лист «русский военный флот — до дна!», конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и 2 карты.

Характеристики

Художник — Виктор Грудаков

Тираж марки — 1 000 000

Дата выпуска (год) — 2024

Количество марок в листе — 4

Номинал каждой почтовой марки F

Где купить

8 мая новинку можно будет приобрести в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах, а также онлайн.

Почтовый набор «русский военный флот — до дна!» можно заказать в онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 156 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта объявила выпуск посвященной Черниговщине марки из почтового блока «Города Героев».