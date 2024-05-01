Буровое управление Укрбургаз, являющееся частью Группы Нафтогаз, в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км. Этот показатель на 24% превысил максимальное историческое достижение по проходке (32 тыс. 423 м) в течение одного месяца, установленное в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Укрбургаз установил новый рекорд по бурению скважин
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«Несмотря на войну, мы продолжаем бурить новые скважины, наращивать добычу газа, заполнять подземные хранилища и в целом работаем над увеличением производственных показателей. Спасибо каждому специалисту Укрбургаза. Уверен, что впереди нас ждет еще много новых достижений», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
В компании отметили, что рекордных показателей удалось добиться благодаря:
- слаженной командной работе и качественном планировании;
- быстрому строительству буровых площадок (в марте было построено 12, из них 4 — ресурсами Укрбургаза);
- ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков;
- четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9 скважин.
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По словам руководителя Укргаздобычи Олега Толмачева, в 2024 году компания планирует пробурить 365 тысяч метров.
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