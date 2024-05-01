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1 мая 2024, 18:30 Читати українською

Укрбургаз установил новый рекорд по бурению скважин

Буровое управление Укрбургаз, являющееся частью Группы Нафтогаз, в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км. Этот показатель на 24% превысил максимальное историческое достижение по проходке (32 тыс. 423 м) в течение одного месяца, установленное в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Буровое управление Укрбургаз, являющееся частью Группы Нафтогаз, в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км.
Фото: Нафтогаз

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«Несмотря на войну, мы продолжаем бурить новые скважины, наращивать добычу газа, заполнять подземные хранилища и в целом работаем над увеличением производственных показателей. Спасибо каждому специалисту Укрбургаза. Уверен, что впереди нас ждет еще много новых достижений», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В компании отметили, что рекордных показателей удалось добиться благодаря:

  • слаженной командной работе и качественном планировании;
  • быстрому строительству буровых площадок (в марте было построено 12, из них 4 — ресурсами Укрбургаза);
  • ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков;
  • четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9 скважин.

Читайте также: Цена на газ для населения останется неизменной по меньшей мере еще на год.

По словам руководителя Укргаздобычи Олега Толмачева, в 2024 году компания планирует пробурить 365 тысяч метров.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина впервые прошла отопительный сезон на собственном газе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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