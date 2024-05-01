Apple ожидает значительное падение продаж, поскольку инвесторы ждут внедрения ИИ в iPhone

В последние месяцы акции Apple уступали другим крупным технологическим компаниям, упав более чем на 10% с начала года из-за опасений инвесторов относительно медленного внедрения искусственного интеллекта в iPhone и возрождения Huawei в Китае. Об этом сообщает Reuters.

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По данным LSEG, аналитики в среднем предполагают падение продаж iPhone, составляющие около половины дохода Apple, на 10,4% за первые три месяца 2024 года. Это падение будет самым большим за последние три года.

По оценкам аналитиков, общий доход Apple снизился на 5% во втором квартале, включавшем январь-март. Это будет самое большое падение доходов Apple с декабрьского квартала 2022 года, когда доходы упали на 5,5%.

В начале этого года Apple потеряла звание самой дорогой компании мира в пользу Microsoft. Рыночная стоимость «яблочной компании» составляет $2,68 трлн после падения цены ее акций в 2024 году.

Слабые доходы и падение акций заставляют Apple улучшить свое флагманское устройство, поскольку уже много лет у iPhone не было серьезных обновлений.

Компания ведет переговоры с OpenAI и Google по поводу добавления функций искусственного интеллекта для iPhone, которые могут быть представлены на крупнейшей ежегодной конференции разработчиков в июне.

Аналитики полагают, что интеграция ИИ может увеличить спрос на следующую серию iPhone, выход которых ожидается традиционно осенью.

Добавление функций искусственного интеллекта к iPhone также может помочь Apple лучше конкурировать с Huawei и Samsung, которая в начале этого года вернула себе звание лучшего мирового поставщика смартфонов благодаря спросу на функции ИИ в своих смартфонах Galaxy S24.

Напомним

«Минфин» писал, что прибыль Huawei выросла более чем в 5 раз. Компания обходит Apple в Китае.

По данным исследовательской компании Counterpoint, в первом квартале поставки смартфонов Huawei выросли на 70% после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым флагманом, работающим на передовом 7-нанометровом чипе китайского производства.

По оценкам Counterpoint, продажи iPhone от Apple в Китае упали на 19% в течение первого квартала.