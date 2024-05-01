Кабмин разрешил АРМА покупку военных облигаций на 1,7 миллиарда грн

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«Одобрен объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“ в сумме 1 млрд 700 млн гривен», — говорится в сообщении.

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Напомним

Как писал «Минфин», Верховная рада разрешила Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управление денежными средствами в иностранной валюте.