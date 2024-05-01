Кабинет министров разрешил Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобрести военные облигации на 1,7 млрд грн. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин разрешил АРМА покупку военных облигаций на 1,7 миллиарда грн
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
«Одобрен объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“ в сумме 1 млрд 700 млн гривен», — говорится в сообщении.
Читайте: АРМА получило более 112 миллионов гривен дохода от военных облигаций
Напомним
Как писал «Минфин», Верховная рада разрешила Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управление денежными средствами в иностранной валюте.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии