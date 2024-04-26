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26 апреля 2024, 14:12 Читати українською

В Польше продолжат защиту украинским беженцам без паспортов

Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Временная защита также пообещают предоставить украинцам без паспортов. Об этом в эфире TVN24 заявил глава МВД Польши Марчин Кервинский, также отвечающий, в том числе за миграционную политику легализацию иностранцев, сообщает ukrayina.pl.

Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня.
Фото: pixabay.com

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«Мы найдем способ решить эту проблему. Нам нужно поступать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня», — заявил он.

Кервинский отметил, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

«Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине», — сказал он.

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Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+88
eljaaff
eljaaff
26 апреля 2024, 14:25
#
Это конечно все вызывает жуть и оторопь. Складывается ощущение что спала маска и мы на протяжении полугода все увидели истинное лицо государства по отношению к своему населению (именно население)… ужас… что б чужое государство было лояльно не важно по каким причинам, но оберегало чужих сильнее чем своя же ненька…
+
0
Riojas
Riojas
26 апреля 2024, 14:35
#
При этом не забывая клеймить позором людоедское отношение рф и беларуси к собственным гражданам.
+
+15
bonv
bonv
26 апреля 2024, 14:41
#
«Якщо не бачите себе українцем — то здавайте паспорт»: Безугла про припинення консульських послуг. Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов’язок щодо захисту Батьківщини. В інакшому разі — відмовлятися від українського громадянства. Про це вона заявила в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук» на youtube-каналі Наталії Мосейчук. Скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцями — то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні", — сказала нардепка. Їй заперечили інші учасники ефіру. Зокрема, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко попередив, що такі дискусії під час війни — дуже небезпечні. «Відштовхнути завжди легше. Бо буде, як в росії — ці погані, а ці хороші. Потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти, немає. Щоб, з одного боку, людей мотивувати повернутися, а з іншого — не змусити їх бігти здавати паспорти», — сказав він. Мусієнко наголосив, що розділ українців на категорії лише послабить Україну. Наталія Мосейчук зауважила, що владі потрібно зрозуміти — така категорія українців теж є і за них треба боротися.
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