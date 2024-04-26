В Польше продолжат защиту украинским беженцам без паспортов

Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Временная защита также пообещают предоставить украинцам без паспортов. Об этом в эфире TVN24 заявил глава МВД Польши Марчин Кервинский, также отвечающий, в том числе за миграционную политику легализацию иностранцев, сообщает ukrayina.pl.

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«Мы найдем способ решить эту проблему. Нам нужно поступать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня», — заявил он.

Кервинский отметил, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

«Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине», — сказал он.

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Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).