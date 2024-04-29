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29 апреля 2024, 17:51 Читати українською

49% сети АЗС Shell продадут на аукционе

Фонд госимущества планирует выставить национализированную долю 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион, не предлагая выкупить ее глобальной компании Shell. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в ответ на запрос Forbes Ukraine.

Фонд госимущества планирует выставить национализированную долю 49% сети АЗС Shell на открытый аукцион, не предлагая выкупить ее глобальной компании Shell.

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Отмечается, что аукцион по продаже доли — это единственный механизм, который будет использоваться Фондом.

«Фонд ищет пути для получения наивысшего ценового предложения в процедуре продаж, однако любой потенциальный покупатель будет иметь равные права, в том числе Shell. Фонд считает, что чем больше будет конкуренция за такой актив, тем большую пользу получит государственный бюджет», — говорится в сообщении.

При этом пока ФГИ не готов назвать ориентировочные сроки проведения такого аукциона.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
29 апреля 2024, 18:11
#
Ясно що ніфіга не ясно.

Текст новини несе 0% корисної інформацііБ вся вона вмістилась у заголовку.
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