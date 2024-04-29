Блокада границы: Польские фермеры разблокировали движение по всем пунктам пропуска

Польские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска «Гребенное — Рава-Русская» на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Разблокировка границ

Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

«В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита», — говорится в сообщении.

Как уточнили «Украинской правде» в ГНСУ, в настоящее время все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы.

Напомним

9 февраля польские фермеры приступили к блокаде трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска, в том числе «Зосин-Устилуг». С 16 февраля польские аграрии блокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.