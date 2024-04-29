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29 апреля 2024, 14:05 Читати українською

В Украине начали страховать от войны жилье и авто

Украинские компании берутся за страхование во время войны, однако выплат при применении оружия массового поражения не будет. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на директора по розничному бизнесу страховой компании ИНГО Николая Матика.

Украинские компании берутся за страхование во время войны, однако выплат при применении оружия массового поражения не будет.

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Он рассказал изданию о том, что у крупнейших украинских страховщиков достаточно собственного капитала для страхования военных рисков и выплат в сегменте физических лиц и они прогнозируют дальнейший рост спроса на такие продукты.

«Спрос на страхование от войны остается стабильно высоким. Если в январе-феврале 2024 продажи страхования жилья среди физических лиц с покрытием военных рисков выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов — в 3−4 раза, то в марте текущего года мы видим рост даже по отношению к предыдущим месяцам. Такой защиты для потребителей все еще не хватает», — сказал он.

В настоящее время в этом направлении работают 5−6 украинских страховщиков. Они уже предлагают ряд продуктов для страхования квартир, домов, автомобилей, жизни и здоровья, включающий покрытие военных рисков и достаточно гибкие по ценообразованию и страховым суммам.

В частности, в отношении автомобилей сейчас многие компании предоставляют такие услуги в рамках полиса КАСКО. Они компенсируют ущерб от ракетных атак, беспилотников, разрушительных ударных или звуковых волн, пожаров и даже наезда военной техники.

Правда, условия полисов имеют ряд ограничений, в частности, по возрасту и стоимости авто. И не только. Так, СК отдельно отмечают, что выплат не будет в случае применения оружия массового поражения — соответствующие соглашения содержат пункты об исключении для «ядерного, биологического, химического оружия».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
29 апреля 2024, 14:18
#
В Україні «від війни» автівки страхують вже з 2022 року. Не знаю чи страхували раніше, але в грудні 2022 я купив страховий поліс який мав додаткове покриття на випадок подій пов’язаниї з війною.

Мінфін знов не володіє головною темої свого сайту.
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0
bonv
bonv
29 апреля 2024, 14:33
#
Вже багато виплатили?
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