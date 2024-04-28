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28 апреля 2024, 15:31 Читати українською

Увеличение бюджета ЕС на 20% после вступления Украины, госбонды Украины вернули свой потенциал: что писали западные СМИ на неделе


OOZ: Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20% — еврокомиссар

По мнению еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана, увеличение бюджета было бы выгодной инвестицией, поскольку у Украины есть мощный экономический потенциал. Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20%.

Bloomberg: Bank of America считает долларовые госбонды Украины привлекательными на фоне реструктуризации

По словам стратегов BofA Securities, долларовые облигации Украины предлагают значительный потенциал роста, поскольку страна договаривается с кредиторами по соглашению о реструктуризации после того, как США выделило $61 миллиард.

Reuters: Предложение США по использованию замороженных активов россии набирает популярность у G7

Предложение США использовать доходы от замороженных российских активов на около $300 млрд для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярность среди стран-членов «Большой семерки» (G7).

Politico: $61 млрд от США недостаточно для победы Украины

Несмотря на выделение Украине помощи в $61 миллиарда, некоторые чиновники администрации Байдена скептически настроены, что Украины этого достаточно для победы в двухлетней войне с россией.

Источник: Минфин
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