Увеличение бюджета ЕС на 20% после вступления Украины, госбонды Украины вернули свой потенциал: что писали западные СМИ на неделе

По мнению еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана, увеличение бюджета было бы выгодной инвестицией, поскольку у Украины есть мощный экономический потенциал. Вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета блока на 20%.

Bloomberg: Bank of America считает долларовые госбонды Украины привлекательными на фоне реструктуризации

По словам стратегов BofA Securities, долларовые облигации Украины предлагают значительный потенциал роста, поскольку страна договаривается с кредиторами по соглашению о реструктуризации после того, как США выделило $61 миллиард.

Reuters: Предложение США по использованию замороженных активов россии набирает популярность у G7

Предложение США использовать доходы от замороженных российских активов на около $300 млрд для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярность среди стран-членов «Большой семерки» (G7).

Politico: $61 млрд от США недостаточно для победы Украины

Несмотря на выделение Украине помощи в $61 миллиарда, некоторые чиновники администрации Байдена скептически настроены, что Украины этого достаточно для победы в двухлетней войне с россией.