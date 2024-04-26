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26 апреля 2024, 15:14 Читати українською

Акции Microsoft выросли на 6,3% после финотчета и оптимизма по ИИ

Акции крупнейшей в мире по капитализации компании Microsoft выросли еще на 6,3% после обнародования финансового отчета и оптимизма по внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloobmerg.

Акции крупнейшей в мире по капитализации компании Microsoft выросли еще на 6,3% после обнародования финансового отчета и оптимизма по внедрению технологий искусственного интеллекта.

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Издание сравнивает успех Microsoft с Alphabet, а также падение капитализации компании Meta, заявившей, что ее вложения в искусственный интеллект еще не окупились.

Microsoft превзошла оценки Уолл-стрит своим последним квартальным результатом, чему способствовал рост доходов от облачных технологий, частично вызванный бурным ростом использования услуг искусственного интеллекта.

Результаты финотчета Microsoft:

  • прибыль на акцию: $2.94 (оч. $2.84)
  • выручка: $61.9 млрд (оч. $60.9 млрд)

Как Microsoft, так и Alphabet сообщают о повышении корпоративного интереса к инструментам искусственного интеллекта. Руководители говорят, что будут тратить больше на искусственный интеллект.

К теме: Увеличение инвестиций в ИИ пугает инвесторов Meta: акции упали на 19%

Источник: Минфин
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