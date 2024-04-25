Увеличение инвестиций в ИИ пугает инвесторов Meta: акции упали на 19%

Meta объявила, что в этом году потратит на миллиарды долларов больше, чем ожидалось, на искусственный интеллект (ИИ). Прогноз расходов в сочетании с более медленным ростом продаж, чем ожидалось, привел к падению акций на 19% во время длительных торгов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Материнская компания Facebook вкладывает все больше ресурсов в искусственный интеллект, требующий значительных инвестиций в вычислительные мощности.

Основатель компании Марк Цукерберг предупредил, что инвестиции будут «значительно» увеличиваться и что для получения прибыли нужно много времени — возможно, годы, но призвал увидеть долгосрочные выгоды, которые может предложить ИИ.

Цукерберг говорит, что достижения группы за последний год, особенно успех с чат-ботом с искусственным интеллектом и умными очками Ray-Ban, дали ему уверенность в необходимости дальнейших инвестиций.

«Мы стали более оптимистичны и амбициозны по отношению к ИИ, — сказал Цукерберг. — Мы находимся на этапе, когда мы показали, что можем создавать ведущие модели и быть ведущей компанией в области искусственного интеллекта в мире».

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Оценка затрат

Достижение этой цели будет стоить дорого. Компания повысила оценку затрат в год и теперь считает, что капитальные затраты составят от $35 до $40 млрд. Ранее компания оценивала, что затраты, связанные с такими вещами, как серверы, оборудование искусственного интеллекта и центры обработки данных, составят от $30 до $37 млрд.

В то же время компания также прогнозирует объем продаж во втором квартале на уровне от $36,5 до $39 млрд, причем средний диапазон этого прогноза меньше средней оценки аналитиков.

Эти показатели затмили успешный первый квартал с выручкой в $36,5 млрд, что более чем на 27% больше, чем за тот же период год назад. Прибыль выросла более чем вдвое и составила $12,4 млрд.