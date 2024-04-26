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26 апреля 2024, 11:21 Читати українською

Alphabet объявила о первых в истории дивидендах и выкупе акций на $70 млрд

Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на $70 млрд. Об этом говорится в прессрелизе компании.

Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на $70 млрд.

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Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере $80,54 млрд, что более чем на $10 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, чистая прибыль компании выросла до $23,66 млрд против $15,05 млрд в прошлом году. В расчете на одну акцию она составляет $1,89.

Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов, А и С на сумму до $70 млрд. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.

Рост акций Alphabet почти на 16% после публикации отчета привел к увеличению стоимости акций Alphabet примерно на $300 миллиардов до более чем $2 триллионов капитализации, что является историческим максимумом.

Источник: Минфин
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