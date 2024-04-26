ByteDance предпочитает закрыть TikTok в США, чем продать его американскому покупателю — Reuters

Пекинская компания ByteDance, владеющая TikTok, скорее закроет свою соцсеть в США, чем продаст ее. В настоящее время компания использует все юридические возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Алгоритмы рекомендации видео, на которые полагается TikTok в своей работе, считаются ключевыми для всей деятельности ByteDance, что делает продажу приложения с алгоритмами крайне маловероятными, говорят источники, близкие к материнской компании.

По их словам, на TikTok приходится небольшая доля общего дохода ByteDance и ежедневное количество активных пользователей. Поэтому материнская компания, в самом худшем случае, скорее закроет приложение в США, чем продаст его потенциальному американскому покупателю.

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Закрытие будет иметь ограниченное влияние на бизнес ByteDance, в то время как компании не придется отказываться от своего основного алгоритма.

В заявлении, размещенном на медиа-платформе Toutiao, которой владеет ByteDance, компания заявила, что не планирует продавать TikTok, в ответ на статью The Information о том, что ByteDance изучает сценарии продаж американского бизнеса TikTok без алгоритма, рекомендуемого видео пользователям TikTok.

Напомним

«Минфин» писал, что 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok.