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26 апреля 2024, 10:02 Читати українською

Суд арестовал Сольского. Он может выйти под залог более чем в 75 миллионов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн. грн. Об этом стало известно с заседания суда в пятницу, 26 апреля, сообщает ЭП.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому.
Фото: facebook.com/mapfu2021

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Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней — до 24 июня 2024 года, но в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой содержания под стражей суд определил залог в 75,7 млн грн.

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просила суд об избрании Сольской меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн.

При этом обвинение настаивало на содержании под стражей, аргументируя это тем, что существует риск препятствования следствию, риск влияния на свидетелей и риск скрывания от следствия.

По ее мнению, «тяжесть преступления» является основанием ограничивать свободу лица, обвиняемого в таком преступлении. Кроме того, она апеллирует к тому, что Сольский неоднократно пересекал границу во время действия военного положения.

Как впоследствии уточнил его адвокат, все пересечения границы были обусловлены рабочей командировкой, и один — официально согласованным отпуском.

Адвокат Сольского обратил внимание, что обвинение не объясняет, почему другой вид меры пресечения не может предотвратить указанные риски. В частности, он апеллирует к тому, что Сольский является должностным лицом, выезд за границу которого может осуществляться только с согласия премьер-министра, и факты пересечения им государственной границы во время действия военного положения не могут сами по себе являться основанием для ограничения свободы.

Кроме того, практика Европейского суда по правам человека такова, что тяжесть обвинения самостоятельно не может быть основанием для ограничения свободы.

Также, считает позиция защиты, нет доказательств того, что Сольский мог препятствовать следствию, или же влиять на свидетелей. Относительно размера залога, адвокат также просил суд ее уменьшить, ведь с учетом уплаченных налогов из состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.

Напомним

В четверг, 25 апреля, министр агрополитики Николай Сольский, подозреваемый в сделках с землей, написал заявление об отставке.

Во вторник, 23 апреля, НАБУ сообщило о подозрении Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017—2021 годах Сольский как владелец ряда сельхозкомпаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Сольский вины не признает

Сольский своей вины не признает и уверяет, что события касаются периода 2017−2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от «Слуги народа».

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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bonv
bonv
26 апреля 2024, 10:41
#
Потім зменшать заставу і на волю. Поділився — відпустили.
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0
BobKickass
BobKickass
26 апреля 2024, 10:45
#
Маємо перший в історії України випадок, посадки в сізо чинного міністра, та ще й від правлячої партії. Гірше ж не буде? так bonv?
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0
bonv
bonv
26 апреля 2024, 10:50
#
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого Національне антикорупційне бюро викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав у відставку з посади
Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
«До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України», — написав він.
За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Суд арештував Сольського. Він може вийти під заставу в понад 75 мільйонів.
Загалом це найпопулярніша схема нині, якою користуються топкорупціонери — чекати зменшення застави до рівня, який «по кишені», аби потім вийти і компенсувати «витрати» награбованим.
Гірше вже є!
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BobKickass
BobKickass
26 апреля 2024, 10:59
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подав у відставку з посади

Так , так, я зрозумів, не рахується? :)
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bonv
bonv
26 апреля 2024, 11:09
#
Запропонували — от і «пішов». Вкрав 291 млн, а застава 75 млн. Потім зменшать і на волю. І на інше рибне місце призначать.
Але упоротим хоч в очі сци.
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