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26 апреля 2024, 9:00 Читати українською

Предложение США по использованию замороженных активов россии набирает популярность у G7 — Reuters

Предложение США использовать доходы от замороженных российских активов на около $300 млрд для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярность среди стран-членов «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц стран G7.

Предложение США использовать доходы от замороженных российских активов на около $300 млрд для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярность среди стран-членов «Большой самки» (G7).
Фото: armyinform.com.ua

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Отмечается, что использование процентов от замороженных активов россии, которые составят около $5 млрд в год, становится одним из основных вариантов преодоления разногласий между США и Европой накануне саммита лидеров G7, который состоится в Италии в июне.

Однако члены G7 все еще спорят об определенных «сдерживающих факторах», которые могут уменьшить ожидаемые доходы до $2,5−3 млрд, сказал один из чиновников, упомянув 25-процентную ставку налога в Бельгии, «комиссию за удобство», применяемую депозитарием Euroclear, и предложенный резерв на случай судебных разбирательств.

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Министры финансов G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы разработать консенсусное предложение по представлению лидерам стран Группы на саммите в июне, сообщили изданию источники.

«Мы ощущаем неотложную потребность в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше», — сказал собеседник.

Другой представитель G7 поддержал это мнение, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочного финансирования для Украины.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что одобрение Конгрессом около $61 млрд помощи Украине и отдельный пакет на 50 млрд евро от ЕС поддержат Киев, однако он будет сталкиваться с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.

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Вашингтон продолжает настаивать на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, оправданы с точки зрения международного права и должны оставаться на столе переговоров, но США стремятся достичь консенсуса вокруг идеи, которая могла бы помочь Украине уже сейчас, сказал собеседник.

Предложение о процентных доходах может стать реальной основой для достижения соглашения в июне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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