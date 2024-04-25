Новые правила для терминалов самообслуживания: безналичные платежи останутся доступны для всех — НБУ

Национальный банк планирует обсудить финальную версию проекта изменений в правила кассовых операций в гривне по итогам обработки предложений от участников рынка. Регулятор также обещает создавать условия для безналичных платежей во всех регионах Украины. Об этом НБУ сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

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Детали

22 марта 2024 года Нацбанк обнародовал проект своего постановления с изменениями в кассовые операции. Документ уточняет ряд терминов и правил, в том числе по наличным платежам населения без открытия счета, а также по инкассации и перевозке наличных небанковскими структурами.

К ним относятся и владельцы сетей терминалов самообслуживания, которые профучастники называют ПТКС — програмнотехнический комплекс самообслуживания. Они расположены практически в каждом украинском магазине и через них люди привыкли пополнять мобильные телефоны, банковские карточные счета, платить за коммунальные услуги и пр.

Проект НБУ имел большой резонанс среди профучастников, в первую очередь, у небанковских владельцев этих терминалов, которые опасались, что им запретят проводить инкассацию своих ПТКС собственными силами — с привлечением не лицензированных Нацбанком инкассаторов, чьи услуги дешевле, чем у банков и профессиональных СІТ-компаний (Cash-in-Transit), профессиональных инкассаторов.

В случае появления такого запрета допускалось повышение для населения тарифов на платежи в терминалах самообслуживания или даже снятия терминалов в отдаленных населенных пунктах, где инкассаторы ставят повышенный тариф за обслуживание.

Это «Минфину» подтвердили и в Национальном банке, где сообщили о массе предложений по вопросу работы с наличной выручкой платежников.

«Наибольшее количество предложений/замечаний было получено по пункту 16 проекта Изменений. Речь идет о порядке сдачи субъектами хозяйствования, в том числе и коммерческими агентами банков, небанковскими поставщиками платежных услуг и их коммерческими агентами наличных (наличной выручки). Сейчас Национальный банк прорабатывает предоставленные предложения. Окончательные решения по учету/не учету каждого конкретного предложения еще не приняты», — сказали нам в НБУ.

В Нацбанке также уточнили, что во время общественного обсуждения (с 22 марта по 01 апреля 2024 года) проекта документа в Национальный банк поступило 27 предложений от банков, небанковских структур, предоставляющих платежные услуги, других субъектов хозяйствования, ассоциаций, органов местного самоуправления и физлиц.

В Национальном банке заверили, что сделают все, чтобы украинцы даже в отдаленных населенных пунктах имели возможность проводить безналичные платежи, даже если там будут снимать терминалы самообслуживания.

«По инициативе регулятора банки направят свои усилия на развитие мобильных отделений, размещение большего количества банкоматов, распространение безналичных расчетов и цифровых решений, расширение сети отделений.

Также заметим, что некоторые банки привлекают торговцев как коммерческих агентов для предоставления финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счета (в том числе для пополнения банковского счета по реквизитам платежной карты). Предоставление торговцем как коммерческим агентом банка указанной платежной услуги пользователям может быть альтернативой для использования ПТКС", — говорится в комментарии Нацбанка для «Минфина».

В нем также отмечается, что НБУ планирует обнародовать последнюю (после всех доработок) редакцию проекта правил кассовых операций в гривне.