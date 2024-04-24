Украинцы скупают недвижимость в Польше

Покупка недвижимости иностранцами

В прошлом году в Польше иностранцы приобрели более 14 тысяч квартир. Половину из них купили украинцы.

В целом в 2023 году граждане Украины стали владельцами 7,7 тысячи объектов недвижимости — на 10% больше, чем в 2022-м. Из приобретенных 7,1 тыс. помещений — жилые, остальные — гаражи и коммерческие помещения.

Аналитики отмечают, что граждане Украины в основном покупали меньшие по площади квартиры по сравнению с другими иностранцами.

«Средний размер квартиры, которую покупают украинцы (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров)», — отметил эксперт по недвижимости Бартош Турек.

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Где больше всего купили квартир