Украинцы активно покупают жилье в Польше. В 2023 году среди иностранных покупателей недвижимости граждане Украины занимали первое место. В то же время украинцы выбирают меньшие квартиры, чем другие иностранцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.
Украинцы скупают недвижимость в Польше
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Покупка недвижимости иностранцами
В прошлом году в Польше иностранцы приобрели более 14 тысяч квартир. Половину из них купили украинцы.
В целом в 2023 году граждане Украины стали владельцами 7,7 тысячи объектов недвижимости — на 10% больше, чем в 2022-м. Из приобретенных 7,1 тыс. помещений — жилые, остальные — гаражи и коммерческие помещения.
Аналитики отмечают, что граждане Украины в основном покупали меньшие по площади квартиры по сравнению с другими иностранцами.
«Средний размер квартиры, которую покупают украинцы (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров)», — отметил эксперт по недвижимости Бартош Турек.
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Где больше всего купили квартир
Больше всего квартир иностранцы приобрели в Варшаве (2,9 тысячи), а также в крупных городах: Кракове, Лодзи, Познани, Гданьске и Щецине.
Напомним
По итогам марта этого года граждане Украины вошли в топ-3 иностранцев, купивших жилье в Турции.
Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.
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Іщенко прогнозує, що на українську владу чекають численні судові позови через непропорційну жорсткість у штрафах проти всіх українських чоловіків за кордоном.
«Суди у таких випадках мають встановити, чи відповідні рішення органів влади ухвалені розсудливо, добросовісно і з дотриманням принципу рівності громадян перед законом. Крім того, дії влади мають бути пропорційними — має бути взаємозв'язок між наслідками для громадян і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення», — пояснила юристка.
На її думку, попри умови воєнного часу, ці рішення влади принципу пропорційності не відповідають.
Дискримінаційний підхід вбачає і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Він занепокоєний, що в майбутньому влада може відмовляти порушникам мобілізації у допомозі навіть в екстрених ситуаціях.
Правозахисник вважає, що через проблеми з консульськими послугами українці шукатимуть інше громадянство, навіть через статус біженця чи інші процедури, аби вийти з цього «незручного» громадянства. Павліченко не виключає, що українці скаржитимуться до суду через нові норми, апелюючи, зокрема, до Європейської конвенції з прав людини.
Як зазначили в DW, правники сумніваються, що проблеми з доступом до консульських послуг зупинить тих, хто їде з України, не бажаючи її захищати.
Влада робить все щоб біженці не поверталися…
Оце припинили надавати консульські послуги чоловікам за кордоном для того, щоб усі чоловіки хутко встали на консульський облік (хрін з нею з логікою), бо інакше, бачте, військкомати не знають, хто перебуває за кордоном, а хто ні *
Я дуже перепрошую, мені реально дуже невдобно таке питати, але таки спитаю: існує ж така річ як, прости Господи, база даних Державної прикордонної служби. І в цій чарівній базі є дані про в'їзд-виїзд через кордон геть усіх громадян (окрім плавців через Тису, але професійних спортсменів такого класу апріорі не може бути дуже багато).
Так от, власне, незручне питання: чи не можуть військкомати просто відкрити на комп’ютері цю чарівну базу, подивитися по ній, хто з їхньої пастви наразі перебуває за кордоном, і поставити відповідну галочку у відповідну клітиночку?
Якщо навіть припустити, що ця база трішечки вс*ата (ну, знаєте, таке іноді буває), то можна ж підтягнути відсутні дані з інших державних реєстрів за номером закордонного паспорта.
Урешті-решт, у нас же є ціле міністерство діжко. джигіто… жижита. та ***!.. діджиталізації, во! Невже у цій поважній конторі з такою складною назвою не здатні вирішити таку, не так щоб дуже складну, технічну проблему — знайти за номером паспорта особу у базі прикордонслужби та зіставити її з записами військкомату?
Ну, й щоб два рази не вставати, нагадаю шановним парафіянам, що, по-перше, консульський облік платний (сюрпрайз!), а по-друге, консульства в усіх країнах, куди масово набігли українські біженці, перевантажені настільки, що простіше українському митнику потрапити у рай, ніж законослухняному діяспорянину спіймати вільну чергу у консульство. Як ото воно буде реалізовуватися — сучасній науці досі невідомо. А головно — геть незрозуміло нахіба це все потрібно в епоху електронних реєстрів та живого і легітимного міністра Федорова…
Семен Єсилевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, стипендіат Марії Кюрі в Університеті Франш-Конте.