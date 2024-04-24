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24 апреля 2024, 10:05 Читати українською

Украинцы стали чаще дарить авто — МВД

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Об этом сообщает МВД.

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами.
Фото:depositphotos

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Рост спроса

Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта — 74 389.

Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения. За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта.

Как перерегистрировать или подарить авто

При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или вид на временное или постоянное проживание;
  • регистрационный номер учетной карты;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Если вы решили подарить транспортное средство, договор дарения можно оформить в сервисном центре МВД. Также этот документ можно сделать у нотариуса и добавить в общий пакет документов для осуществления перерегистрации. Согласно Налоговому кодексу Украины, за первую и вторую степени родства налоги не уплачиваются.

Стоимость перерегистрации легкового авто ориентировочно 755 грн. без выдачи номерного знака. Сюда входит административная услуга и бланк свидетельства регистрации транспортного средства.

Напомним

Накануне Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации № 10449. Одно из новшеств включает изъятие у граждан автомобилей на нужды Вооруженных Сил Украины.

У кого и как могут изымать авто для ВСУ

Изъять машину на нужды ВСУ могут у украинцев, имеющих более одного транспортного средства. Но перед этим должны провести оценку автомобиля и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.

Возвращать автомобиль владельцу в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
24 апреля 2024, 11:10
#
І тут ця хайпова стаття про тупих автовласників
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