В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Об этом сообщает МВД.
Украинцы стали чаще дарить авто — МВД
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Рост спроса
Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта — 74 389.
Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения. За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта.
Как перерегистрировать или подарить авто
При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или вид на временное или постоянное проживание;
- регистрационный номер учетной карты;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Если вы решили подарить транспортное средство, договор дарения можно оформить в сервисном центре МВД. Также этот документ можно сделать у нотариуса и добавить в общий пакет документов для осуществления перерегистрации. Согласно Налоговому кодексу Украины, за первую и вторую степени родства налоги не уплачиваются.
Стоимость перерегистрации легкового авто ориентировочно 755 грн. без выдачи номерного знака. Сюда входит административная услуга и бланк свидетельства регистрации транспортного средства.
Напомним
Накануне Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации № 10449. Одно из новшеств включает изъятие у граждан автомобилей на нужды Вооруженных Сил Украины.
У кого и как могут изымать авто для ВСУ
Изъять машину на нужды ВСУ могут у украинцев, имеющих более одного транспортного средства. Но перед этим должны провести оценку автомобиля и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.
Возвращать автомобиль владельцу в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
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