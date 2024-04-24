Америка готовит новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд — Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере $1 млрд, как только законопроект на $61 млрд подпишет американский глава Джо Байден. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

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Что известно

В пакет помощи войдут транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое «вооружение, которое можно использовать».

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После подписания украинско-израильского законопроекта средства на пополнение американских запасов возобновятся. Это уменьшит беспокойство Пентагона об использовании президентских полномочий на сокращение вооружений США для помощи Украине, отмечают в издании.

На этом фоне, по данным Reuters, американские оборонные компании ожидают получить больше государственных контрактов, поскольку война россии против Украины продолжается.