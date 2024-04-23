Доля бизнеса, которая испытывает проблемы с подбором кадров, с начала года продолжает расти — в марте нехватку персонала как одно из основных препятствий для работы назвали уже половина предпринимателей. Такие данные ежемесячного опроса настроений бизнеса обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций, передает Укринформ.
Рынок труда: почти половина предприятий жалуется на проблемы с поиском работников
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«В марте 2024 года трудности с поиском работников выросли — причем как квалифицированных, так и неквалифицированных. Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте.
Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных рабочих: процент тех, кому их тяжело найти, существенно вырос — с 26,5% в феврале до 31,7% в марте", — говорится в сообщении.
В ИЭД отмечают, что нехватку кадров как значительную проблему украинский бизнес отмечает в опросе уже несколько месяцев. В марте это отметили около 50% опрошенных.
«В марте впервые половина опрошенного нами бизнеса указала на то, что это является существенным препятствием для дальнейшей работы. К примеру, в 2022 году о нехватке рабочей силы говорили лишь около 20% опрошенных.
В прошлом году это препятствие немного актуализировалось и на него указывало около трети опрошенных, и уже к концу 2023 года это препятствие начало постоянно расти", — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.
Препятствия для работы бизнеса
- Главной проблемой предприниматели считают рост цен на сырье и товары (53%).
- Проблема нехватки рабочей силы занимает второе место (50%).
- На третьем — опасность для работы (46%).
- Проблема перебоев с электроэнергией поднялась из-за последствий ракетных обстрелов в марте с 7-го на 4-е место (40%).
Оценка опасности работы
Из-за ракетных атак произошли также региональные изменения по оценке опасности работы.
Так, Черкасская область поднялась на 1 место в рейтинге по этому показателю (100% респондентов из этой области отметили, что им опасно работать),
Запорожская, Винницкая, Харьковская области — традиционно в топе самых опасных регионов.
В то же время Волынская и Закарпатская области остаются относительно спокойными.
Комментарии - 4
Це було зрозуміло з самого початку. Нелохи з непрофанами по приколу дорвалися до влади.
На хвилі серіальчиків про вчителя який став президентом і всіх дармоїдів розігнав + Квартал95, і як результат = Україна на межі існування.
От вам і 4 тис баксів вчителям, і посадки весною, і просто перестати стріляти, і просто подивитися путіну в очі, і гірше ж точно не буде, та я вам нічого не винен. А буде ще гірше.
2. Плюс, если трудоустройство официальное, то ухилянтов отпугивает идти работать официально ТЦК.
Вот такие вот пироги.