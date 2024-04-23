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23 апреля 2024, 18:23 Читати українською

Рынок труда: почти половина предприятий жалуется на проблемы с поиском работников

Доля бизнеса, которая испытывает проблемы с подбором кадров, с начала года продолжает расти — в марте нехватку персонала как одно из основных препятствий для работы назвали уже половина предпринимателей. Такие данные ежемесячного опроса настроений бизнеса обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций, передает Укринформ.

Доля бизнеса, которая испытывает проблемы с подбором кадров, с начала года продолжает расти — в марте нехватку персонала как одно из основных препятствий для работы назвали уже половина предпринимателей.
Фото: pixabay.com

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«В марте 2024 года трудности с поиском работников выросли — причем как квалифицированных, так и неквалифицированных. Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте.

Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных рабочих: процент тех, кому их тяжело найти, существенно вырос — с 26,5% в феврале до 31,7% в марте", — говорится в сообщении.

В ИЭД отмечают, что нехватку кадров как значительную проблему украинский бизнес отмечает в опросе уже несколько месяцев. В марте это отметили около 50% опрошенных.

«В марте впервые половина опрошенного нами бизнеса указала на то, что это является существенным препятствием для дальнейшей работы. К примеру, в 2022 году о нехватке рабочей силы говорили лишь около 20% опрошенных.

В прошлом году это препятствие немного актуализировалось и на него указывало около трети опрошенных, и уже к концу 2023 года это препятствие начало постоянно расти", — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Препятствия для работы бизнеса

  • Главной проблемой предприниматели считают рост цен на сырье и товары (53%).
  • Проблема нехватки рабочей силы занимает второе место (50%).
  • На третьем — опасность для работы (46%).
  • Проблема перебоев с электроэнергией поднялась из-за последствий ракетных обстрелов в марте с 7-го на 4-е место (40%).

Оценка опасности работы

Из-за ракетных атак произошли также региональные изменения по оценке опасности работы.

Так, Черкасская область поднялась на 1 место в рейтинге по этому показателю (100% респондентов из этой области отметили, что им опасно работать),

Запорожская, Винницкая, Харьковская области — традиционно в топе самых опасных регионов.

В то же время Волынская и Закарпатская области остаются относительно спокойными.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+39
financialGenius
financialGenius
23 апреля 2024, 18:45
#
Почему вы так скептично настроены ? Вот вот и уже в Крыму праздновать победу будем , летом же контрнаступление и всю территорию обратно заберём .
+
0
bonv
bonv
23 апреля 2024, 18:54
#
Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
+
0
bonv
bonv
23 апреля 2024, 19:02
#
У 2020−21 роках сума, яка виділялися на будівництво доріг у 2−4 рази перевищувала суму, що виділялося на закупівлю озброєнь. Велике крадівництво, а не зміцнення обороноздатності України! Хто за зраду України відповість?
Це було зрозуміло з самого початку. Нелохи з непрофанами по приколу дорвалися до влади.
На хвилі серіальчиків про вчителя який став президентом і всіх дармоїдів розігнав + Квартал95, і як результат = Україна на межі існування.
От вам і 4 тис баксів вчителям, і посадки весною, і просто перестати стріляти, і просто подивитися путіну в очі, і гірше ж точно не буде, та я вам нічого не винен. А буде ще гірше.
+
0
Nikita1984
Nikita1984
23 апреля 2024, 19:32
#
1. Предприниматели просто хитросделланные в поиске лошар работать за 500 дол. / мес в столице и крупных городах и за 300 дол. в не больших городах. Вот и жалуются на проблемы с поиском работников.
2. Плюс, если трудоустройство официальное, то ухилянтов отпугивает идти работать официально ТЦК.

Вот такие вот пироги.
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