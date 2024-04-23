Продажи электрокаров значительно возрастут в этом году, несмотря на экономические трудности на некоторых рынках — прогноз

Продажи электромобилей значительно увеличатся в 2024 году, несмотря на экономические трудности на некоторых рынках, но доступность и зарядная инфраструктура будут ключевыми факторами для будущего роста. Такой прогноз дало Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает Reuters.

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Мировые продажи электромобилей

Ожидается, что продажи электромобилей достигнут 17 млн. единиц в этом году по сравнению с 14 млн. в 2023 году. Причем каждый пятый автомобиль, проданный по всему миру, будет электрическим, что снизит спрос на нефть для автомобильного транспорта.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году только в Китае будет продано 10 млн. электрокаров.

«Низкая маржа, нестабильные цены на аккумуляторные металлы, высокая инфляция и постепенное упразднение стимулов по закупкам в некоторых странах вызвали обеспокоенность темпами роста отрасли (электромобилей, — ред.), но глобальные данные о продажах остаются весомыми», — говорится в отчете парижского энергетического. надзорного органа.

Продажи электрокаров в первом квартале этого года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Доля электромобилей в общем объеме продаж будет значительно отличаться в зависимости от региона, составляя примерно каждую девятую покупку автомобиля в США, каждую четвертую в Европе и почти половину в Китае, прогнозирует МЭА.

Распространение электромобилей

Распространение электромобилей в Европе сдерживается в целом слабыми прогнозами продаж легковых автомобилей и постепенным отказом от субсидий для электрокаров в некоторых странах.

Доступность электромобилей по сравнению с традиционными транспортными средствами остается ключевым фактором роста сектора. Причем цены сильно разнятся в зависимости от региона.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) остаются более доступными, чем их электрические аналоги в Европе и США, тогда как в Китае почти две трети электромобилей, проданных в прошлом году, были дешевле, чем автомобили с ДВС.

«Электромобили, как правило, дешевеют, поскольку цены на аккумуляторы падают, конкуренция обостряется, а производители автомобилей достигают экономии на масштабах», — заявили в МЭА, отметив, что в некоторых случаях — с поправкой на инфляцию — цены стагнировали или даже несколько повышались в 2018 и 2022 гг.

Удовлетворение растущего спроса на электрокары с помощью зарядной инфраструктуры также станет ключевым фактором, добавляет МЭА, поскольку зарядные станции для электромобилей должны вырасти в 6 раз к 2035 году.