Министерство экономики опубликовало два сценария в своем консенсус-прогнозе: один — на основе предположения, что война закончится в 2024 году, а второй — на основе предположения, что война будет длиться дольше.
Как продолжительность войны отразится на экономике Украины. Минэкономики назвало два сценария
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Большинство экспертов считают, что экономика Украины будет расти по обоим сценариям:
- в случае окончания войны в 2024 году рост реального ВВП будет на уровне 5%;
- если война будет продолжаться дольше — рост ВВП будет на уровне 3,5%.
Экономика критически зависит от поступлений от международных партнеров, которые, по прогнозам на среднесрочную перспективу, будут постепенно уменьшаться.
На 2026−2027 годы эксперты в основном предполагают рост экономики в рамках программ восстановления и восстановления, что повышает роль влияния инвестиционного спроса.
Учитывая прогнозы экспертов, ВВП в 2027 году так и не достигнет уровня 2021 года:
- 91% уровня 2021 года для сценария окончания войны в 2024 году,
- 88% - для сценария более продолжительной войны.
Инфляция
На 2024 год эксперты разделяют мнение, что потребительская инфляция будет ниже, чем оценивалась ранее (на уровне 8,5% за год по сравнению с оценкой 9,1% по состоянию на октябрь 2023 года), но выше уровня 2023 года.
Сдерживать рост цен в первой половине года в основном будет фактор достаточного предложения благодаря эффектам хороших урожаев прошлого года, затем будет ускорение инфляции из-за исчерпания доминантного действия этого фактора на фоне низшего урожая 2024 года, а также перенос в цены эффекта вялой девальвации гривны.
В 2025 году в случае окончания войны в 2024 году инфляция сохранится на уровне 8,2%, а в случае окончания войны в 2025 году вырастет до 9,2%.
Дефицит бюджета
Также ожидается, что во время войны дефицит бюджета будет на высоком уровне.
Комментарии - 2
Про це свідчить консенсус-прогноз за квітень 2024-го експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Міністерства економіки. У консенсус-прогнозі враховані прогнози двох груп експертів. Так, оптимістично налаштовані зробили свій прогноз з огляду на те, що війна закінчиться вже цього року. Втім, інша група вважає, що повномасштабне вторгнення триватиме довше. За прогнозом першої групи експертів, що протягом цього року середній курс долара становитиме 42,6 грн. Натомість наприкінці 2024-го вартість сягне 45,7 грн за долар. Тим часом інша група вважає, що середній курс американської валюти буде 42,70 грн. Вже в кінці року долар сягне 44,80 грн.