Как продолжительность войны отразится на экономике Украины. Минэкономики назвало два сценария

Министерство экономики опубликовало два сценария в своем консенсус-прогнозе: один — на основе предположения, что война закончится в 2024 году, а второй — на основе предположения, что война будет длиться дольше.

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Большинство экспертов считают, что экономика Украины будет расти по обоим сценариям:

в случае окончания войны в 2024 году рост реального ВВП будет на уровне 5%;

если война будет продолжаться дольше — рост ВВП будет на уровне 3,5%.

Экономика критически зависит от поступлений от международных партнеров, которые, по прогнозам на среднесрочную перспективу, будут постепенно уменьшаться.

На 2026−2027 годы эксперты в основном предполагают рост экономики в рамках программ восстановления и восстановления, что повышает роль влияния инвестиционного спроса.

Учитывая прогнозы экспертов, ВВП в 2027 году так и не достигнет уровня 2021 года:

91% уровня 2021 года для сценария окончания войны в 2024 году,

88% - для сценария более продолжительной войны.

Инфляция

На 2024 год эксперты разделяют мнение, что потребительская инфляция будет ниже, чем оценивалась ранее (на уровне 8,5% за год по сравнению с оценкой 9,1% по состоянию на октябрь 2023 года), но выше уровня 2023 года.

Сдерживать рост цен в первой половине года в основном будет фактор достаточного предложения благодаря эффектам хороших урожаев прошлого года, затем будет ускорение инфляции из-за исчерпания доминантного действия этого фактора на фоне низшего урожая 2024 года, а также перенос в цены эффекта вялой девальвации гривны.

В 2025 году в случае окончания войны в 2024 году инфляция сохранится на уровне 8,2%, а в случае окончания войны в 2025 году вырастет до 9,2%.

Дефицит бюджета

Также ожидается, что во время войны дефицит бюджета будет на высоком уровне.