В США приняли новый законопроект, предусматривающий запрет TikTok

Палата представителей снова приняла законопроект, который может запретить TikTok в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст соцсеть. Об этом сообщает The Verge.

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Запрет является частью законодательных инициатив, связанных с иностранной помощью со стороны США, в частности, Украины.

Этот документ включает приоритеты национальной безопасности — речь идет о санкциях против Ирана, аресте замороженных российских активов и мерах, которые могут привести к запрету TikTok в США.

Учитывая срочность иностранной помощи, вопрос о будущем TikTok может быть рассмотрен в Сенате быстрее, чем если бы это был отдельный законопроект по соцсети.

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Принятый в прошлом месяце предварительный законопроект, предусматривающий запрещение TikTok, до сих пор задерживается в Сенате.

В новом проекте продлен срок, за который ByteDance должен отказаться от TikTok. Ранее говорилось, что китайская компания будет иметь около 6 месяцев после того, как документ вступит в силу, чтобы продать платформу. Теперь этот срок продлен до 1 года.

Напомним

«Минфин» писал, что во время интервью на CNBC Squawk Box, бывший министр финансов США Стивен Мнучин объявил о формировании инвестиционной команды, чтобы приобрести TikTok в течение шести месяцев.