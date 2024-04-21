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21 апреля 2024, 9:43 Читати українською

Украина может привлечь заем под залог замороженных активов рф — Пышный

Есть несколько путей для привлечения замороженных российских активов в помощь Украине, один из которых предусматривает заем под залог активов или прибыли от них. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью украинской службе Голоса Америки.

Есть несколько путей для привлечения замороженных российских активов в помощь Украине, один из которых предусматривает заем под залог активов или прибыли от них.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, не нарушения международного права, который ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженным активам.

Вместе с тем мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, так же долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заем под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы", — заявил глава НБУ.

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Пышный также сообщил, что для каждого варианта нужна политическая и юридическая воля. При этом он отметил, что в первую очередь для открытия доступа к российским активам для Украины нужна политическая воля, а юридические поводы для привлечения российских активов уже существуют.

Напомним

Ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают использование замороженных российских активов на сумму почти $300 млрд в качестве обеспечения для предоставления кредитов Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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