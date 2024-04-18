С начала этого года гривна к доллару девальвировала на 3,1% — Данилишин

С начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%. За год (по отношению к апрелю 2023 года) наличная гривна к доллару США девальвировала на 4,4%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, напротив, ревальвировала на 0,4%. Об этом сообщил экс-председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.

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Какие причины колебания курса

«Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, обусловленные ситуативными факторами — наличный сегмент рынка, несмотря на возврат рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс остаются активные интервенции НБУ. Очередное усиление спроса со стороны населения иностранной валютой дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке», — пояснил Данилишин.

Сейчас на фоне новых ударов врага по инфраструктуре валютный курс находится под дополнительной угрозой.