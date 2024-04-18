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18 апреля 2024, 19:22 Читати українською

С начала этого года гривна к доллару девальвировала на 3,1% — Данилишин

С начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%. За год (по отношению к апрелю 2023 года) наличная гривна к доллару США девальвировала на 4,4%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, напротив, ревальвировала на 0,4%. Об этом сообщил экс-председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.

С начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%.
Фото:depositphotos

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Какие причины колебания курса

«Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, обусловленные ситуативными факторами — наличный сегмент рынка, несмотря на возврат рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс остаются активные интервенции НБУ. Очередное усиление спроса со стороны населения иностранной валютой дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке», — пояснил Данилишин.

Сейчас на фоне новых ударов врага по инфраструктуре валютный курс находится под дополнительной угрозой.

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Влияние международной поддержки

Данилишин отметил, что во второй половине 2023 г. возникла неопределенность относительно дальнейшей внешней финансовой поддержки Украины.

«Однако НБУ не только оставил в силе свою Стратегию смягчения валютных ограничений, но еще и с октября 2023 г. отменил режим фиксированного курсообразования и ввел режим управляемо-гибкого курсообразования. Сразу выросли расходы валютных резервов на поддержку валютного курса (с 1−2 млрд долл. при фиксированном курсе до 2−3 млрд при гибком курсе в месяц). Решение НБУ по либерализации валютного рынка в условиях гигантского дефицита платежного баланса (свыше 30 млрд долл. в год) логическим образом повлекло за собой повышение спроса на иностранную валюту», — отметил экс-председатель Совета НБУ.

Он добавил, что внешнеторговый дефицит является основным фактором валютного дефицита.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Mr Bungle
Mr Bungle
18 апреля 2024, 19:53
#
39,6/38,01=1,042 это офицал с начала года…
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
18 апреля 2024, 19:56
#
3.1 за 4 месяца, это ж целых 9.3 за год. А облигации дают 18−19. Какие кошмарные убытки несут собственники оьлигаций из-за девальвации))
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