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18 апреля 2024, 19:01 Читати українською

Продажи суперъяхт упали на 17% за год

Продажи суперъяхт в 2023 году упали на 17% в годовом выражении, сообщает CNBC со ссылкой на отчет SuperYacht Times.

Продажи суперъяхт в 2023 году упали на 17% в годовом выражении, сообщает CNBC со ссылкой на отчет SuperYacht Times.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРынок суперъяхтСогласно ему, за весь прошлый год было продано 203 судна — против 245 в 2022 году и рекордных 313 в 2021-м.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рынок суперъяхт

Согласно ему, за весь прошлый год было продано 203 судна — против 245 в 2022 году и рекордных 313 в 2021-м.

Аналитики связывают тенденцию с растущими сроками ожидания и ценами на яхты.

По словам главы отдела аналитики SuperYacht Times Ральфа Дазерта, покупатель, размещающий заказ на новую яхту длиной более 60 м, вынужден ждать три-четыре года. Задержки на верфях он объяснил эффектом пандемии.

Стоимость яхт, по словам Дазерта, увеличивается из-за роста затрат на рабочую силу и материалы. В этих условиях продажи новых суперяхт в 2024 году «еще немного снизятся», спрогнозировал аналитик.

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Кто покупает яхты

Сильнее всего, по его словам, упали продажи больших суперъяхт длиной от 200 м. В прошлом году их покупали на 40% реже, чем в 2022-м. Основная причина — уход с рынка богатых покупателей из россии, которые столкнулись с западными санкциями, указано в отчете SuperYacht Times.

«Русские были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты», — подтвердил Дазерт.

На смену россиянам приходят покупатели из США. В прошлом году на их долю пришлась почти четверть всех продаж суперяхт, подсчитали в SuperYacht Times. Американцы, как правило, заказывают более компактные яхты, чем ближневосточные и российские покупатели, однако в последнее время и их суда растут в размерах, говорится в отчете. Согласно ему, средняя длина яхты, принадлежащей гражданину Саудовской Аравии, составляет 61,6 м, россиянину — 61 м, американцу — 54 м.

Несмотря на снижение продаж, число суперъяхт, сошедших с верфей в 2023 году выросло на 31%, до 202. Речь идет о судах, заказанных во время пандемии коронавируса, строительство которых завершилось только сейчас, пояснили в SuperYacht Times. По данным аналитиков, сейчас на воде порядка 6000 суперъяхт — втрое больше, чем в 2002 году.

Источник: Минфин
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